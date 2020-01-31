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Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

31.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:18
Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

Kulübü, Orkan 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen genç futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesinin fesih edildiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


Kaynak: DHA
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