Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

31.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:18

Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen genç futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesinin fesih edildiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: DHA