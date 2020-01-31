Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen genç futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesinin fesih edildiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."