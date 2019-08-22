Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi
Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi.
Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi. Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Ak'ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."
(İHA)