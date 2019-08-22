Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi

22.08.2019 15:42

Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi.



Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Ak'ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:



"Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA