Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.


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