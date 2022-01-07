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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu korana virüse yakalandı

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu korana virüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

(İHA)

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