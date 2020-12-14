Beşiktaş'ta olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
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Beşiktaş'ta olta balıkçılarına koronavirüs denetimi

14.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:47
Beşiktaş'ta olta balıkçılarına koronavirüs denetimi

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' genelgesi kapsamında sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan vatandaşları denetleyerek uyarı anonsları yaptı.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' genelgesi kapsamında sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan vatandaşları denetleyerek uyarı anonsları yaptı. 

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 81 il Valiliğine 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri de, genelge kapsamında sahil bantlarında bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde, balık tutulan alanlara 3'er metre arayla sarı çizgiler çizildi. Balıkçılardan avlanırken maskelerini takmaları ve çizgiyle belirlenen sınırların dışına çıkmamaları istendi. Ayrıca, sigara içilmemesi ve maskesiz balık tutulmaması yönünde olta balıkçılığı yapanlar uyarıldı. 

GENELGENİN AMACI 

Bakanlığın yayımladığı genelgede, olta balıkçılığı faaliyetlerinin sahil bantlarında kalabalığa neden olduğu, bu durumun salgın hastalığın bulaşma riskini artırdığına dikkat çekildi. Olta balıkçılığı yapan vatandaşlardan aralarına 3'er metrelik mesafe koymaları ve maskelerini çıkartmamaları istendi. 


Beşiktaş'ta olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
Beşiktaş'ta olta balıkçılarına koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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