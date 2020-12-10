Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
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Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı

10.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:41
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam 81 İl Valiliğine gönderdiği "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesi Beşiktaş'ta umursanmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam 81 İl Valiliğine gönderdiği "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesi Beşiktaş'ta umursanmadı. Arnavutköy'de yan yana balık tutan olta balıkçıları 3 metrelik sosyal mesafeyi unuttu.

Koronavirüs vakaları nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından olta balıkçılığı ile ilgili genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Beşiktaş Arnavutköy sahilinde balık tutanlar ise bu genelgeyi hiçe saydı. Olta balıkçıları yan yana sosyal mesafesiz balık tutmaya devam etti. Bazılarının ise maske dahi takmadığı görüldü.


Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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