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Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

30.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:01
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, 'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

Siyah-beyazlılarda, 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta başladı. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salondan görüntüler

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Kaynak: DHA
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