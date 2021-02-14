Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı
14.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:04
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma olduğu bildirildi.
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma olduğu bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcunun çekilen MR sonucunda alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit ediliği açıklandı.Oğuzhan Özyakup'un tedavisine başlandığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı