Haberler » Spor » Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2) - Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2)

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı.

29.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:05
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı (2)

Beşiktaş Kulübü, 'un Eredivisie ekiplerinden 'a kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Hollanda ekibinin formasını giyeceği kaydedildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır."


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler