Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
29.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:49
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Oğuzhan Özyakup'un bugün itibarıyla Feyenoord'a kiralandığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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