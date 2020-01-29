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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

29.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:49
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kiralandı

Beşiktaş Kulübü, 'un 'nın Kulübü'ne kiralandığını 'na (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Oğuzhan Özyakup'un bugün itibarıyla Feyenoord'a kiralandığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
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