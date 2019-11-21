BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:15
BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.  Berrak K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  Görüntü Dökümü: --------------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

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Kaynak: DHA
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