Beşiktaş'ta 'Öğrenci'YE' uygulaması hayata geçti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Karaoğlan Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek Beşiktaş Öğrenci Politikaları Hareketinin detaylarını paylaştı.

Beşiktaş'taki öğrencilere ücretsiz yemek imkanı sağlayan 'Öğrenci'Ye' uygulaması gerçekleşen lansman ile hayata geçti.

Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Beşiktaş'taki öğrenciler "Öğrenci'Ye" uygulamasıyla ilçedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yararlanabilecek.

'ZOR KOŞULLARA RAĞMEN VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADIK'

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Beşiktaş'ta göreve geldiğimiz 2,5 yılın son 1,5 yılı pandemi mücadelesiyle geçti. Zor koşullara rağmen, komşularımızı yalnız bırakmadık, ihtiyaçlara yanıt vermek için elimizden geleni yaptık. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Standart belediyecilik hizmetlerinin çok ötesine geçerek, 'Saha Çözüm Hareketi'miz sayesinde Beşiktaş'ta çalınmadık kapı bırakmadık. Komşularımızla bire bir iletişime geçip binlerce vatandaşımızın şikayetlerini dinledik, sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözmeye gayret ettik ve diyaloğumuzu güçlendirdik' diye konuştu.

'ÇOCUKLAR HEP ÖNCELİĞİMİZ OLDU'

Toplumsal birlik ve ortak gelecek için dayanışma ağları ördüklerini kaydeden Akpolat, 'Daha dayanıklı bir kent, temiz bir çevre için uğraş verdik; katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine dokunduk. Yeri geldi, kadınların kazanılmış haklarını savunmak için, yeri geldi ekonomik koşullar altında ezilen esnafımız için kampanyalar düzenledik. Çocuklar hep önceliğimiz oldu. Onların mutlu, sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesine katkı vermek ve üstün yararları için çaba gösterdik' ifadelerini kullandı

'GENÇLERİN GENÇ OLMA HAKKINI SAVUNUYORUZ'

Başkan Akpolat sözlerine şöyle devam etti:

'Beşiktaş, kalbi gençlerle atan bir ilçe. Ben de bu ilçenin belediye başkanı olarak gençleri duymaya, dinlemeye, anlamaya özen gösteriyorum. Sorunlarla mücadele ederken gençlerimizden ilham ve enerji alıyorum. Gençlerle her bir araya geldiğimde şunu görüyorum: Gençlerimizin dertleri ortak ve bu dertlerin çoğu onların yaşından büyük. Onlar özgürce, insanca ve gerçekten genç olarak yaşamak istiyorlar' ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZ HAK ETTİKLERİ İMKANLARA KAVUŞSUN DİYE ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Akpolat, 'Gençlerimiz, öğrencilerimiz Beşiktaş'ta hak ettikleri imkanlara kavuşsun diye çalışıyoruz. Üniversiteli gençler ülkemizin nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Pandemi zaten hayatın tümünü etkilediği gibi, öğrencilerimizin hayatını da yakından etkiledi. Eğitim-öğretimin aksamasının yanında gençliklerini yaşayabilecekleri sosyal ortamlardan da mecburen uzak kaldılar. Ardından pandemi kısıtlamalarının kalkması üzerine yüz yüze eğitime geçişle beraber, Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler İstanbul'a geldi" dedi.

'GENÇLİĞİN MERKEZİ BEŞİKTAŞ'TA SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK'

Beşiktaş'ın 7 üniversiteye ve toplam 9 üniversite kampüsüne ev sahipliği yaptığını belirten Akpolat, 'Bu üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık 200 bin öğrenciye hizmet veren bir belediyeyiz; sorumluluğumuz çok büyük. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmek, hiçbir genci sosyal statüleri bakımından ayrıştırıcı politikaların mağduru etmemek için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı söyleyebilirim' diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN KAPILARINI SONUNA KADAR AÇIYORUZ'

Beşiktaş Belediyesi olarak, öğrencilere hayatın her alanında destek olmak için Beşiktaş'ta Öğrenci Politikaları Hareketi'ni başlattıklarını kaydeden Başkan Akpolat, 'Pandeminin hemen öncesinde öğrencilere yönelik hizmet ve projelerimizi geliştirsek de karantina ve kısıtlamalar nedeniyle bir kısmını hayata geçirememiştik. Yine pandemi döneminde, öğrencilere yönelik yeni mekan ve uygulamalarımızın üzerinde çalışarak öğrenci politikalarımızı bir hayli genişlettik. Gençlerimizin hayatı birer genç olarak yaşayabilmeleri için Beşiktaş'ın kapılarını sonuna kadar açıyoruz' şeklinde konuştuk.

'AKADEMİ KURSLARA BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇEVRİMİÇİ DEVAM ETTİ'

Etkinlikte konuşan Başkan Akpolat sözlerine şöyle devam etti:

'Beşiktaş Akademi 17 derslikten oluşuyor. Akademi'de bin 55 öğrencimiz eğitim alıyor. Burada, lise ve üniversite sınavlarına hazırlığın yanı sıra, 7'nci ve 11'inci sınıf öğrencileri için takviye kursları, ayrıca kültür sanat kursları veriyoruz. Pandemide edindiğimiz tecrübeler ve elimizdeki bilgiler ışığında, yıl boyunca eğitimlerimizin aksamadan süreceği bir plan ortaya koyduk. Kısmi ve tam kapanma şartlarında sınıf sayılarının düşürülmesi ile uzaktan eğitime geçilmesi seçeneklerine yönelik şartları sağladık. Geçtiğimiz yıl, eğitimde aksaklık yaşanmaması için Akademimiz kurslara büyük ölçüde çevrimiçi devam etti.'

'ÖĞRENCİ'YE, BİR DAYANIŞMA EKOSİSTEMİ PROJESİDIR'

Akpolat, 'Geçtiğimiz yaz sonunda, hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitim verebilecek şekilde Beşiktaş Akademi bünyesindeki YKS ve LGS kurslarını planladık ve ekim başında kurslarımız başladı. Beşiktaş'a yeni halk kütüphaneleri kazandırıyoruz. Öğrencilerin beslenme hakkını korumak için, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği ile iş birliği içerisinde Öğrenci'YE adlı sosyal dayanışma uygulaması geliştirdik. Yenilikçi bir mobil uygulama olan Öğrenci'YE, bir dayanışma ekosistemi projesidir. Bu proje kapsamında, Beşiktaş'taki anlaşmalı restoranlar üniversite öğrencileri ile yemek paylaşımı yapacaklar. Mobil uygulama üzerinden restoranlarda yerini ayırtan öğrenciler, ücretsiz olarak yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler' şeklinde konuştu.

'BİZ ÖĞRENCİLERE CİDDİ ANLAMDA MADDİ KATKI SAĞLIYOR'

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Kural, 'Uygulamayı kullanmaya başladım. Uygulama oldukça güzel olmuş. Öğrenciler olarak bizim çok işimize yarayan bir çalışma olmuş. Öğrencilerin en büyük ihtiyacı yemek. Bu uygulama bize ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyor. Maddi acıdan bizi çok rahatlatacak' dedi.

Üniversite öğrencisi Hazal Öykü Hoca ise, 'Zor bir pandemi süreci geçirdik. Böyle zor günlerde bu uygulamanın oluyor olması bizler için oldukça iyi oldu. Sayın başkanın yapmış olduğu bu projeden çok etkilendim' diye konuştu.