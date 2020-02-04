Beşiktaş'ta ''öğrenci'ye'' ücretsiz yemek!

04.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:35

Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD ( Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) arasında üniversite öğrencilerinin temiz, güvenilir ve ücretsiz yemek ihtiyacını karşılayacak ''Öğrenci'Ye'' platformunun 'Bilgilendirme ve Protokol İmza Töreni' gerçekleştirildi.

Beşiktaş Belediyesi, öğrencilerin temiz, güvenilir ve ücretsiz olarak yemek ihtiyacını gidermesi için anlamlı bir projeye imza attı. TURYİD başta olmak üzere Beşiktaş'taki birçok esnafın da destek verdiği projede Beşiktaş'taki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ücretsiz bir şekilde yemek yiyebilecek. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende 'Öğrenci'Ye' uygulaması kısa bir video ile kamuoyuna tanıtıldı. Törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, TURYİD Başkanı Kaya Demirer ve TURYİD Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda restoran işletmecisi ve temsilcisi katıldı. Başkan Rıza Akpolat, yaptığı konuşmada Öğrenci'Ye projesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti:

BAŞKAN AKPOLAT: Türkiye'de olmayan bir uygulamayı Beşiktaş'ta hayata geçireceğiz

''Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri Beşiktaş'ta dolaysıyla Türkiye'nin en başarılı öğrencileri Beşiktaş'ta ama öğrencilerimiz eğitim hayatlarında çok zorluklar yaşıyor. Bırakın sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmayı beslenme barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyorlar. Yerel yönetimlerin konusu olmamasına yerel yönetimlerin görev tanımı içinde olmaması rağmen bizlerin bu sorunların çözümüyle ilgili bizler neler yapabiliriz diye değerli arkadaşlarımızla bir araya geldik. TURYİD derneğinin sağ olsunlar çok emeği var. Bir proje gerçekleştirelim dedik, devlet üniversitelerinde okuyanların tamamına özel üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yüzde 50 yüzde 75 ve yüzde 100 burslu olanlarına bu hizmeti verelim istedik. Çünkü bu zorluklar neticesinde gençlerimiz umutlarını kayıp ediyorlar. Dolayısıyla yaşama tutunmaları zorlaşıyor. Birçok gencimiz eğitim hayatından uzaklaşıyor. Eğitim hayatını bırakmak zorunda kalan gençlerimiz var. Öğrenciler AVM'lerin yemek katlarına sıkışmış durumdalar, ödev yapabilmek için bütün günlerini Avm'lerin yemek katlarına bir yemek karşılığında oranın internetini kullanarak ödev yapabilmek için kullanıyorlar bütün günlerine orada geçiriyorlar. Dolaysıyla internetten faydalanamıyorlar, ödev çıktılarını alamıyorlar beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bunları topyekün olarak düşündüğünüzde bir sistemi ortaya koyalım dedik, bunlardan ''Öğrenci'Ye'' platformu bu sistemin bir parçası. Beşiktaş öğrenci dostu bir kent olma özelliğini koruyacak. Aslında Türkiye'de olmayan bir uygulamayı Beşiktaş'ta topyekün olarak hayata geçirmiş olacağız.''

TURYİD Başkanı Kaya Demirer böyle bir projenin ortağı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

''Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların umudu azalır. Umut olmayan bir yerde bence özgürlük tartışılır. Bunun için eğer çorbada tuzumuz olabilecekse ne mutlu bize hazır böyle genç bir başkan yakalamışken ben bu pilot projenin Beşiktaş belediyesi ile sınırlı kalmamasını İBB'nin talimatlarıyla şehre çok hızla yayılmasını ümit ediyorum.''

Yapılan konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler