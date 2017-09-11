Beşiktaş'ta Öğrenci Servisi Denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, servis denetimlerini Beşiktaş'ta da sürdürdü. Etiler'de özel bir okulun öğrenci servislerini denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Servis şoförlerinin belgelerine, araçlardaki yeterliliklere ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmamasına bakan ekipler olumsuz bir tespitte bulunmadı. Servis şoförleri denetimlerin gerekliliğinden söz ederken öğrenciler de kameralara el sallayarak okulun ilk gününün keyfini çıkardı. - İstanbul