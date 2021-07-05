Beşiktaş'ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti

Eski AK Partili vekilin gece yarısı paylaşımı olay yarattı! Bakan Soylu istifa mı etti?

Tosuncuk'un teslimiyeti bile kandırmaca çıktı! Geliş nedeni çok başkaymış

Enflasyonun ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu

Beşiktaş'ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti Beşiktaş'ta normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkartıp göbek attı.

Beşiktaş'ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkartıp göbek attı. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzikte eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine geçerek saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup genç, Beşiktaş İskelesi'nde dün gece normalleşmenin dozunu kaçırdı. Normalleşmeyi abartan gençler, maskeleri çıkartıp dans etti. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzikte eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur