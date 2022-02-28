Beşiktaş'ta Nkoudou takımla çalıştı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Uzun bir aranın ardından siyah-beyazlılarda, Georges Nkoudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.