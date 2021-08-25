Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü VavaCars Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü VavaCars Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 15 dakikası basına açık antrenman ısınma koşularıyla başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular bir süre toplu koordinasyon çalışması yaparak antrenmanı sürdürdü.

Tedavisi evinde devam eden Fabrice N'Sakala dışında tüm futbolcular idmana katıldı.

Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Muslera Arda Turan Rıza Çalımbay Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş'ta VavaCars Karagümrük maçı hazırlıkları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 19:30:43. #1.15#

title