Beşiktaş'ta N'Sakala antrenmanlara başladı
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Beşiktaş'ta N'Sakala antrenmanlara başladı

Beşiktaş'ta N'Sakala antrenmanlara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Gaziantep FK müsabakasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan N'Sakala da çalışmalarda yer aldı.

Milli takımlara giden futbolcuların yer almadığı, basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, bu akşam saat 17.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta N'Sakala antrenmanlara başladı
Beşiktaş'ta N'Sakala antrenmanlara başladı
Beşiktaş'ta N'Sakala antrenmanlara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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