Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı
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Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı
09.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:45

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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