Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi.

30.09.2019 18:36
Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen ve Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri Nergis Soyer'in de katıldığı törende Zavotçu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA
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