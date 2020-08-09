Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 4 yaralı
Beşiktaş'ta motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı.
09.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:26
Beşiktaş'ta motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde Karaköy istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek işaret levhasına, ardından kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, arkasında oturan yolcu ve 2 yaya, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışında bir süre yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA