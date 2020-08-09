BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI 4 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI 4 YARALI

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHABeşiktaş'ta yoldan çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi.

09.08.2020 20:24 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:31

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta yoldan çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi. Kazada motosikletteki 2 kişi ile kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'tan Karaköy istikametine giden üstünde 2 kişinin olduğu 22 AAY 935 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırımda yatan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı, Motosiklet çok hızlı geliyordu. Burada tekerini kaldırıma vurdu ve motor zıplayarak kaldırımdaki kadınları ezdi. 2'si motosiklette 2 kişi de yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı. Motosiklet kaldırımdaki kadını altına aldı ve sürükledi dedi.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI 4 YARALI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Güncel
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına...
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı 3. Sayfa
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Güncel
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu
Deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Kontrolü kaybeden motosiklet, yayaların arasına daldı
Kontrolü kaybeden motosiklet, yayaların arasına daldı
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Kenan Doğulu Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI 4 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 20:43:32. #1.14#
title