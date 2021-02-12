Beşiktaş'ta Montero en az 2 hafta yok
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Beşiktaş'ta Montero en az 2 hafta yok

12.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:12
Beşiktaş'ta Montero en az 2 hafta yok

Beşiktaş'ın dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Beşiktaş'ın dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki stoperin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Francisco Montero'nun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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