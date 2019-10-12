Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

12.10.2019 13:42

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından uygulanan özel programlarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

İdmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular ile tedavileri süren Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou'nun katılmadığı aktarıldı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar, hazırlıklarına 14 Ekim Pazartesi günü devam edecek.

Kaynak: AA