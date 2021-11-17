Beşiktaş'ta milli futbolcuların performansları

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Larin liderliği getirdi; Atiba, Kanada tarihine geçti

Ersin ilk kez A Milli takımda, Rıdvan'dan kritik iki asist

Öte yandan Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala ise milli takımlarında süre bulamadı. Domagoj Vida, Malta ve Rusya ile oynanan karşılaşmaların kadrosuna alınsa da görev yapmadı. Aynı şekilde N'Sakala da Tanzanya ve Benin maçlarının kadrosuna dahil edildi. Ancak tecrübeli sol bek bu karşılaşmalarda süre bulmadı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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