Beşiktaş'ta merhum başkanlar unutulmadı
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Beşiktaş'ta merhum başkanlar unutulmadı

Korona virüs önlemleri altında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde tribünlere karton taraftarlar yerleştirilirken, Beşiktaş'ın merhum başkanları da tribünde yer aldı.

Beşiktaş'ta merhum başkanlar unutulmadı
13.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:53

Korona virüs önlemleri altında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde tribünlere karton taraftarlar yerleştirilirken, Beşiktaş'ın merhum başkanları da tribünde yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor karşılaşması öncesinde merhum başkanları unutmadı. Siyah-beyazlı idareciler, Beşiktaş tarihinde başkan olarak görev yapıp sonrasında hayata gözlerini yuman tüm başkanların portlerini tribüne yerleştirdi. Onursal Başkan Süleyman Seba'ya dek, Beşiktaş'ın kuruluşundan bu yana görev yapan bütün rahmetli başkanların yer aldığı portreler, yedek kulübesinin hemen arkasında yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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