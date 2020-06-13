Beşiktaş'ta merhum başkanlar unutulmadı Korona virüs önlemleri altında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde tribünlere karton taraftarlar yerleştirilirken, Beşiktaş'ın merhum başkanları da tribünde yer aldı.

Korona virüs önlemleri altında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde tribünlere karton taraftarlar yerleştirilirken, Beşiktaş'ın merhum başkanları da tribünde yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor karşılaşması öncesinde merhum başkanları unutmadı. Siyah-beyazlı idareciler, Beşiktaş tarihinde başkan olarak görev yapıp sonrasında hayata gözlerini yuman tüm başkanların portlerini tribüne yerleştirdi. Onursal Başkan Süleyman Seba'ya dek, Beşiktaş'ın kuruluşundan bu yana görev yapan bütün rahmetli başkanların yer aldığı portreler, yedek kulübesinin hemen arkasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA