Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

11.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:57

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının ardından idmana dar alanda oyunla devam etti.

Taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
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