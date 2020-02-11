Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.
Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının ardından idmana dar alanda oyunla devam etti.
Taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.