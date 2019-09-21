Beşiktaş'ta medipol başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

21.09.2019 20:31

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakat olan Victor Ruiz ile takımdan ayrı çalışan Enzo Roco katılmadı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa giecek.