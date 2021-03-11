Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

11.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:36
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Cenk Tosun kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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