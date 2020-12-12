Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
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Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı

12.12.2020 08:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:36
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı

BEŞİKTAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde, 3 kişiye tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

BEŞİKTAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde, 3 kişiye tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi. Taksiye maskesiz bindikleri gerekçesi ile ceza kesilen 2 turistten biri ise cezaya gülerek karşılık verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'den itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama kapsamında polis, İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Beşiktaş'ta farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olan sürücü ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

TAKSİDE MASKESİZ YAKALANAN TURİSTLERE CEZA

Beşiktaş'ta araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde durdurulan taksi şoförünün izin belgesi kontrol edildi. Takside yolculuk yapan ve maske takmayan 2 turist denetimde polise yakalandı. "Maskeleriniz nerede?" sorusuna, "Bagajda" diyerek cevap veren turistleri araçtan indiren polis ekipleri, 2 gence maske verdi. Pasaport kontrolleri de yapılan turistlere, taksi içinde maskesiz seyahat yaptıkları için para cezası kesildi. Turistlerden birinin kesilen cezayı gülerek karşılaması gözlerden kaçmadı.

KISITLAMAYI İHLAL EDEN GENÇ KIZA CEZAYine Beşiktaş'ta farklı bir noktada yapılan denetimlerde ise durdurulan bir taksinin şoförünün belgeleri kontrol edildi. Daha sonra araçtaki yolcunun kimliğini isteyen polis, genç kızın 18 yaşının altında olduğunu tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç kıza da para cezası kesildi. Denetimler gece boyunca devam etti.

 


Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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