Beşiktaş'ta maske takmayanlara ceza yağdı
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Beşiktaş'ta maske takmayanlara ceza yağdı

BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan polis, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.

Beşiktaş'ta maske takmayanlara ceza yağdı
22.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:01
BEŞİKTAŞ'ta  koronavirüs önlemleri  kapsamında maske denetimi yapan polis, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.

Koronavirüs salgınında yeni normal sürecinde vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıhla Meclisi'nce alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirildi. Alınan kararın ardından maske takmayanlar uyarılırken, bugünden itibaren sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilmeye başlandı. Beşiktaş'ta polis, maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlendi. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, yanlarında  olduğu halde maske takmayan kişilere ise 900'er lira ceza kesildi.

MASKE TAKMAYA ALIŞAMADIM

Maskesini aracında bırakarak dolaşmaya çıkan ve polis tarafından ceza kesilen bir kişi, "Normalde günlük olarak kullanıyorum. Anlık bir olay. Yemek alayım şuradan dediğim sırada oldu olay. Maske bizim ve karşımızdaki insanlar için tabii ki. Aslında kullanmak gerekiyor" dedi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI YÜZÜNDEN MASKE TAKMAMIŞ

Maskeyi kronik rahatsızlığı gerekçesiyle takmadığını belirten bir kadın ise polise "Nefes alamıyorum, o yüzden bunu mecbur kaldığımda takıyorum" derken, polis ise  "Böyle dolaştığınız zaman hem hastalığınız için hem de bizim için daha tehlikeli bir durumda dolaşıyorsunuz"  uyarısında bulundu. Polisin ceza kestiği bir  kadın  "Sokakta maskesiz dolaşmanın yasak olduğunu bilmiyordum" dedi. Maske takmadan arkadaşıyla birlikte gezintiye çıkan yabancı uyruklu bir kişi ise yazılan cezanın ardından maskesini taktı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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