Beşiktaş'ta mama kapları yenileriyle değiştirildi

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte boş kalan sokaklarda sokak hayvanlarının ihtiyaçları arttı.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte boş kalan sokaklarda sokak hayvanlarının ihtiyaçları arttı. Beşiktaş Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki mama kaplarını steril ve korunaklı mama kaplarıyla değiştirdi. Yeni mama kapları ilçenin pek çok yerine yerleştirildi.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları nedeniyle boş kalan sokaklar sokak hayvanlarına kaldı. Vatandaşların sokağa çıkamaması sonucunda da sokak hayvanlarının ihtiyaçları arttı. Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri salgın sürecinde sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su bırakıyor. Dış etkenler yüzünden bozulmaya uğrayan mamalar için de yeni mama kapları yerleştirilerek bunun önüne geçilmeye çalışıyor. Belediye ekipleri, yağmur, güneş, toz gibi dış etkenler nedeniyle mamaların bozulmaması için steril ve korunaklı mama kaplarını ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

"CAN DOSTLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sokak hayvanları için yeni tasarlanan korunaklı su ve mama kaplarıyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; " Can dostlarımız için dağıttığımız mamaların yağmur, çöp ve toz toprak gibi dış etkenler nedeniyle kirlenip bozulmasının önüne geçmek için, Beşiktaş genelinde belirli noktalara korunaklı su ve mama kapları yerleştirdik. Böylece hem can dostlarımızın aç ve susuz kalmasının hem de mama israfının önüne geçeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA