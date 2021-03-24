Beşiktaş'ta makas dehşetinin zanlısı 22 aydır firari
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Beşiktaş'ta makas dehşetinin zanlısı 22 aydır firari

24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:36
Beşiktaş'ta makas dehşetinin zanlısı 22 aydır firari

Beşiktaş'ta TEM otoyolunda 2019 yılında meydana gelen 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada makas dehşeti yaşatan Yusuf Arıkboğa isimli kişi 22 aydır firari. Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden İlhan Özçelik, "Yusuf Arıboğan'ın yakalanmasını istiyorum, 4 insanın ölümüne sebep oldu.

Beşiktaş'ta TEM otoyolunda 2019 yılında meydana gelen 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada makas dehşeti yaşatan Yusuf Arıkboğa isimli kişi 22 aydır firari. Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden İlhan Özçelik, "Yusuf Arıboğan'ın yakalanmasını istiyorum, 4 insanın ölümüne sebep oldu. Yalvarıyorum devletime adamı yakalasınlar 2 yeğenim, eşim ve oğlum vefat etti" dedi.

Beşiktaş'ta TEM otoyolunda 8 Haziran 2019'da sürücü Yusuf Arıkboğa, içinde 14 kişinin olduğu araca çarpmış kazada 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Makas atarak kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü Yusuf Arıkboğan 22 aydır bulunamadı. Kazadan sonra olay yerinden kaçtıkları öne sürülen 4 kişi yakalanmış fakat Yusuf Arıkboğa kaçmıştı. 4 sanığın davasında karar çıkmış, mahkeme" Suçluyu kayırma" suçundan Mehmet Topçi'ye 3, Abdulsamet Topçi'ye ise 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer iki sanık Murat Şarlı ve Selman Uluşan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Kazada firari Yusuf Arıkboğa'nın firari olması nedeniyle dosya ayrılmıştı. Firari Arıkboğa hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan 2 yılda 15 yıla cezası isteniyor.

Kazada eşi Seyhan Özçelik ve oğlu Yahya Özçelik ve 2 yeğenini kaybeden İlhan Özçelik, çok zor durumda olduklarını ifade ederek, "Bayram'da akrabanın ziyaretine gittik 1 hafta kaldık dönüşte Haziran'ın 8'inde yer yoktu arabada ben orada kaldım. Yusuf Arıboğan makas atmış bizim arabanın köşesine vurmuş çocuklar dağılmış, Mehmet Topçi isimli kişi cenazeler ve yaralılar yerdeyken kimseye yardım etmeden çocuğunu da alıp arabaya bindirip kaçırıyor. Mehmet Topçi'nin dediğine göre Yusuf Arıboğa'n alkollüymüş, Mehmet Topçi onu kurtarmasaydı Yusuf Arıboğan yakalanmıştı, arkadaşları onu kaçırıp götürmüşler Antalya'ya kadar" dedi.

"ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ"

İlhan Özçelik, Yusuf Arıkboğa'nın bir an önce yakalanmasını istediğini vurgulayarak, "İki senedir adam yakalanamadı ben evime gittiğimde üzülüyorum, ağlıyorum 3 tane çocuk yetim bırakmış birisi 2, diğeri 5, 11 yaşında çocuklarımla zorluk ve acı çekiyoruz. Çocuklardan birinin gözü görmüyor, yüzleri yaralı çok zorluk çekiyoruz. Yusuf Arıboğan'ın yakalanmasını istiyorum, 4 can aldı yalvarıyorum devletime adamı yakalasınlar 2 yeğenim, eşim ve oğlum vefat etti. Hatta orada karışma durumu oldu kızımı ölü olarak biliyordum hastanedeki kız benim kızım çıktı; ölü olansa yeğenim. 22 gün sonra bu durumu öğrendim" diye konuştu.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Beşiktaş'ta makas dehşetinin zanlısı 22 aydır firari
Beşiktaş'ta makas dehşetinin zanlısı 22 aydır firari
Beşiktaş'ta makas dehşetinin zanlısı 22 aydır firari

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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