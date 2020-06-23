Beşiktaş'ta mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi Beşiktaş'ta yoğun yağış sonrası sokak ve caddeler su altında kaldı.

Beşiktaş'ta yoğun yağış sonrası sokak ve caddeler su altında kaldı. Göle dönen sokaktaki birçok araç mahsur kalırken, bazı sürücüler de geçmeye çalıştı. Gölge dönen sokak ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları su altında bıraktı. Beşiktaş Balmumcu Kara Hasan Sokak yoğun yağış sonrası adeta göle döndü. Seyir halinde olan birçok araç sokak üzerinde mahsur kalırken, bazıları da sokaktan geçmeye çalıştı. Birçok araç sokaktan geçtikten sonra bozuldu. Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yardım çağırdı. Gölge dönen sokak ise havadan görüntülendi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA