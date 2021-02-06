Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

06.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:53
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'ta bir işyerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

BEŞİKTAŞ'ta bir işyerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiktaş Çarşısı Şair Leyla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 11.30 sıralarında altı katlı binanın giriş katında bulunan et lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm bina duman altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kimi yangını izlerken kimi de cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.


Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Mersin Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:52:58. #1.16#
title