Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular kendi aralarında sarılarak galibiyete sevindi.
Teknik Direktör Önder Karaveli ise alkışlar eşliğinde takımı soyunma odasına uğurladı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)