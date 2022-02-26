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Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular kendi aralarında sarılarak galibiyete sevindi.

Teknik Direktör Önder Karaveli ise alkışlar eşliğinde takımı soyunma odasına uğurladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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