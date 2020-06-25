Beşiktaş'ta Ljajic ve Lens sakatlandı Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in antrenmanda sakatlandıklarını ve tedavilerine başlandığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in antrenmanda sakatlandıklarını ve tedavilerine başlandığını belirtti.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta gerçekleştirilen son çalışma sırasında sakatlık yaşayan Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı.

MR'ları çekilen iki oyuncudan Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te ise semitendinosus (grade 1) strain tespit edilirken, iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı belirtildi. İki futbolcunun sakatlıkları sebebiyle Konyaspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: DHA