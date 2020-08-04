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Beşiktaş'ta limit 12 milyon 831 bin Euro!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri doğrultusunda Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda kullanacağı miktar 12 milyon 831 bin Euro oldu.

Beşiktaş'ta limit 12 milyon 831 bin Euro!
04.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:50

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri doğrultusunda Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda kullanacağı miktar 12 milyon 831 bin Euro oldu. Siyah-beyazlılarda mevcut kadroda bulunan isimler toplamda 20 milyon 268 bin Euro alıyor. Beşiktaş ayrıca yıllık 1,5 milyon Euro da eski hocası Abdullah Avcı'ya ödüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklamayla Süper Lig'de mücadele edecek olan 21 takımın harcama limitlerini belirledi. Buna göre Beşiktaş için 259 milyon 217 bin 149 TL'lik limit belirlenirken, siyah-beyazlılar bu miktarı yüzde 15 aşabilecek ve toplamda 298 milyon 99 bin 722 TL harcama yapabilecek. Bu para da güncel Euro kurundan hesaplandığında toplam 36 milyon 350 bin Euro'ya denk geliyor.

Beşiktaş'ın geçen yıl kadrosunda bulunan isimlere ödediği toplam maaş miktarı bonuslar hariç 34 milyon 893 bin 902 Euro'ydu. Sezon içinde Loris Karius ve Victor Ruiz, sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Ayrıca ligin bitimine 1 maç kala da Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Ligin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmeleri sona erdi. Ayrıca kiralık olarak forma giyen oyunculardan Diaby, Elneny, Boateng ve Rebocho da takımlarına geri döndüler. Giden isimlerin toplamda aldıkları garanti ücret toplamda 13 milyon 725 bin Euro.

Mevcut kadronun maaşı 20 milyon 268 bin Euro

Beşiktaş'ta ayrılan futbolcuların yanı sıra maaşında indirime giden Necip Uysal'la birlikte toplam maaş bütçesi 20 milyon 268 bin 902 Euro'ya düştü. Kadroya yeni dahil edilen isimlerden N'Sakala'ya 850 bin Euro, Wellinton'a da 900 bin Euro net ücret ödenecek ve bu oyuncularla birlikte bütçe 22 milyon 18 bin 902 Euro'ya yükselecek. Bunun yanı sıra siyah-beyazlı ekibin eski hocası Abdullah Avcı da yıllık 1,5 milyon Euro alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı harcama limiti 36 milyon 350 bin Euro olan Beşiktaş, mevcut kadroya dahil edeceği oyunculara 12 milyon 831 bin Euro'luk takviye yapabilecek. Beşiktaş'ın kadrosundaki isimler ve aldıkları net ücretler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu: 164 bin 634 Euro

Utku Yuvakuran: 164 bin 634 Euro

Domagoj Vida: 3 milyon 500 bin Euro

Nicolas Isimat-Mirin: 1 milyon 275 bin Euro

Enzo Roco: 1 milyon 200 bin Euro

Erdoğan Kaya: 164 bin 634 Euro

Alpay Çelebi: 164 bin 634 Euro

Douglas: 800 bin Euro

Rıdvan Yılmaz: 164 bin 634 Euro

Necip Uysal: 500 bin Euro

Kartal Yılmaz: 164 bin 634 Euro

Dorukhan Toköz: 350 bin Euro

Oğuzhan Özyakup: 2 milyon Euro

Adem Ljajic: 2 milyon 250 bin Euro

Kevin N'Koudou: 1 milyon 600 bin Euro

Tyler Boy: 1 milyon 200 Euro

Jeremain Lens: 2 milyon 200 bin Euro

Ajdin Hasic: 250 bin Euro

Cyle Larin: 1 milyon 600 bin Euro

Güven Yalçın: 256 bin Euro

Umut Nayir: 300 bin Euro - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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