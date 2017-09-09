Beşiktaş'ta Lens ve Negredo İlk 11'de
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Kardemir Karabükspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Kardemir Karabükspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
İki takımın ilk 11'i şöyle;
Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Ceyhun Gülselam, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare
Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo
KARABÜK / DHA