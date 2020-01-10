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Beşiktaş'ta Lens şoku

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Lens, oyuna devam edemedi.

10.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:15
Beşiktaş'ta Lens şoku

'ın ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Lens, oyuna devam edemedi.


Beşiktaş'ın Altınordu ile karşı karşıya geldiği hazırlık karşılaşmasının 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens oyuna devam edemedi. Sağ kanattan atağa kalktığı sırada bir anda sağ üst arka adalesini tutarak sekmeye başlayan Jeremain Lens'e ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Hollandalı oyuncunun durumu, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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