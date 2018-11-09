Beşiktaşlı Lens, Sahalardan 1 Ay Uzak Kalacak
Genk maçının ilk yarısında sakatlanan Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Lens, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Lens'in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hollondalı oyuncunun bugün MR'ı çekildi. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucu; Lens'in sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Tedavisine başlayan deneyimli oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
YORUMLAR (4)
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önüne geleni satan fiko lense kaldıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok Hoş sahada görmek bile istemiyorum.Loveıda inş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İNŞALLAH DAHA FAZLA SÜRER. BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK DAHA FAZLA SÜRMESİNE SEVİNİRİM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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zaten varmı yok mu belli değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır