Beşiktaş'tan, Batshuayi ve Larin'in sakatlık durumuyla ilgili bilgilendirme

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi'nin MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin'in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.