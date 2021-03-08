Beşiktaş'ta kulüp başkanı Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi
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Beşiktaş'ta kulüp başkanı Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi

08.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:12
Beşiktaş'ta kulüp başkanı Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla siyah-beyazlı kadın futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla siyah-beyazlı kadın futbolcularla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir araya geldiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı belirtildi.

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan'ın da yer aldığı buluşmada, hatıra fotoğrafı da çekildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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