SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyor
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SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyorALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantı, devam ediyor.

SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyor

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantı, devam ediyor.

Kulüpte yapılan toplantının ardından başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ'ın oturduğu siteye gitti. Taraflar arasındaki görüşme, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler sonrasında Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği belli olacak.

SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyor
SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyor
SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyor
SPOR Beşiktaş'ta kritik toplantı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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