Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı
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Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

19.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:26
Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta yol üzerine otopark levhası ve duba koyarak korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı.

Beşiktaş'ta yol üzerine otopark levhası ve duba koyarak korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde yol üzerine otopark levhası ve duba koyarak korsan otoparkçılık yapan ve park için gelen vatandaşların araçlarını yol üzerine park ederek ücret aldığı iddia edilen kişinin Kadir F. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli Kadir F'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 652 lira idari para cezası uygulandı.

Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan gözaltına alınan zanlı, adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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