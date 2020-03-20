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Beşiktaş'ta koronavirüsün ekonomik sıkıntıları ne olacak?

Tüm dünyayı olduğu gibi futbol dünyasını da olumsuz etkileyen ve liglerin ertelenmesine yol açan 'koronavirüs' salgınının takımların ekonomisini de derinden sarsacağı bir gerçek.

20.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:17
Beşiktaş'ta koronavirüsün ekonomik sıkıntıları ne olacak?
Tüm dünyayı olduğu gibi futbol dünyasını da olumsuz etkileyen ve liglerin ertelenmesine yol açan 'koronavirüs' salgınının takımların ekonomisini de derinden sarsacağı bir gerçek. Maç, yayın ve ürün satışlarından gelecek sıcak paradan mahrum olan takımlar, salgınla beraber ekonomik açıdan da darbe yiyecek. Futbol dünyasında oyuncuların maaşlarının erteleme boyunca ödenmemesi ve sözleşmelerinde revizyon yapılarak indirime gidilmesi gibi seçenekler çoktan tartışmaya açılmış durumda.

Beşiktaş gibi borcu fazla olan kulüpler ise bu salgından çok daha fazla etkilenecek ve salgının ekonomik zararını çok daha fazla hissedecek. Koronavirüsten önce 19 Mart'ta yardım kampanyasının startını verme kararında olan siyah-beyazlılar, salgınla beraber bunu süresiz ertelemek zorunda kalmış ve kasaya sıcak para girişinden mahrum olmuştu. İlk olarak karşılaşmaların seyircisiz oynama kararının alınmasıyla maç günü hasılatlarından da mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelen siyah beyazlılar süresiz erteleme ile diğer kulüpler gibi bundan kurtulmuş oldu. Ancak; bu paraların kasaya sadece maç günleri gireceği düşünüldüğünde, sıcak para ihtiyacı hala giderilmiş değil ve birikmiş ödemeler bulunuyor. Koronavirüsün ekonomik boyutta ne derece sarsıcı olacağı da henüz net olmadığı için maçların oynanmaya başlamasıyla beklenen sıcak para ve düzenlenecek yardım kampanyasından elde edilecek tahmini gelirde sapmalar olması da çok büyük ihtimal. Bu da Beşiktaş'ı transferlerin de yapılacağı yaz ayında çok sıkıntılı bir duruma sokabilir.

FIFA VE UEFA'NIN YENİ KARARLARI BEKLENİYOR Bu duruma karşı önlemler almayı düşünen Beşiktaş yönetimi ise, dünya ve Avrupa'daki gelişmeleri takip ederek bir yol haritası belirleyecek. Bunun da ilki FIFA ve UEFA'nın mali durumlarla alakalı almayı düşündüğü yeni kararları beklemek olacak. Futbolcular ile hukuki sözleşmeler yaptıklarını ve olağanüstü bir durum olmasına rağmen sözleşmelerin geçerli olduğunu söyleyen Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan da salgının ekonomik boyutuyla ilgili bir çalışma yapmasını bekliyor. Siyah-beyazlılar, bu yönde atılacak adımları sonuna kadar destekleyecek.FUTBOLCULARA EVDE EGZERSİZ VE DİYET PROGRAMI 

Maçların ertelenmesiyle beraber futbolcuları eve göndererek karantina uygulamasına geçen Beşiktaş'ta, teknik ve sağlık heyeti tarafından oyuncuların ev hayatında da bir takım kurallar konulmuş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kondisyoner Stefano ve yardımcı antrenörlerine, evde uygulanmak üzere özel bir program hazırlattığı ve bunu uygulamaları için futbolculara verdiği öğrenildi. Ayrıca; sürekli evde kalmanın en büyük olumsuz etkisi olan, kilo alma konusunda da hassas olan teknik heyetin, kulüp diyetisyenine özel günlük liste hazırlattığı ve futbolcuların da buna uymasını istediği bildirildi. Futbolcuların sürekli yapılan kilo ölçümleri idmanlar başlayacağı zaman yeniden yapılacak ve hangi futbolcunun kurallara uyup uymadığı kilo kontrolleri sonrasında ortaya çıkacak.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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