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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi.

Beşiktaş'ta vaka sayıları artıyor. Siyah-beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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