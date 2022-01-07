Beşiktaş'ta koronavirüs şoku
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi.
Beşiktaş'ta vaka sayıları artıyor. Siyah-beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
2? Ocak??33.520 vaka— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
3? Ocak??44.869 vaka
4?Ocak??54.724 vaka
5?Ocak??66.467 vaka
6?Ocak??68.413 vaka
Sizce, artan #vaka sayılarının ardından kısıtlamalar geri gelmeli mi?
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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