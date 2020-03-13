Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri
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Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri

Beşiktaş Belediyesi, okullar, ibadethaneler ve müzeler başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde önlemlerini artırdı.

13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:18
Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri

Beşiktaş Belediyesi, okullar, ibadethaneler ve müzeler başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde önlemlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılacak çalışmalar için acil eylem planı oluşturulurken ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar okullar, camiler, cemevi, kiliseler, belediyeye bağlı birimler, personel servisleri, taksi durakları, ilçe emniyet müdürlüğü karakolu, müzeler ve kreşler başta olmak üzere ortak yaşam alanları ilaçlanarak dezenfekte edildi.

İlçe genelinde dezenfekte çalışmaları devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları kaydetti:

"Dünyada koronavirüs yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren önlemlerimizi aldık, kriz masamızı oluşturduk ve ilçemizde bulunan okullarımızı, ibadethanelerimizi yani risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmeye ve temizlemeye başladık. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız ve farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Çok kısa bir zaman içerisinde ilçemizde risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmiş olacağız. Kaygılarınızı biliyoruz, kaygılarınızın farkındayız. Bütün vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, dayanışma duygusuyla beraber bu krizi hep beraber aşacağız."

Öte yandan belediyenin Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle 14-15-16 Mart'ta Çanakkale'ye düzenleyeceği gezinin de ertelendiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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